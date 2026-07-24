Από… πόρτα σε πόρτα η Ιταλία: Απέρριψε πρόταση της Ομοσπονδίας και ο Αντσελότι!

Δεύτερη αρνητική απάντηση είχε εισπράξει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας της Ιταλίας, μετά από εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα, για την θέση του «εθνικού» προπονητή.

Συγκεκριμένα, ο Πάολο Μαλντίνι αποκάλυψε ότι είχε γίνει κουβέντα νωρίτερα και με τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος δεν θέλησε να αναλάβει τον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», αλλά να παραμείνει προπονητής της εθνικής Βραζιλίας μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μιλήσαμε και με τον Κάρλο Αντσελότι πριν μιλήσουμε με τον Πεπ, και θεωρήσαμε σωστό να ξεκινήσουμε με αυτούς που θεωρούσαμε τους καλύτερους στον κόσμο. Έτσι, έπρεπε να έχουμε μια γενική ιδέα για τη διαθεσιμότητά τους», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του τεχνικού διευθυντή της Ομοσπονδίας.

Κάπως έτσι ο Αντρέα Πίρλο παρουσιάζεται ως το επόμενο φαβορί για να καθίζει στον πάγκο της πατρίδας του.

sport-fm.gr