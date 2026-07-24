ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρέδες: «Ο Μέσι είχε αποφασίσει ότι ο τελικός θα ήταν ο τελευταίος αγώνας του με την εθνική»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παρέδες: «Ο Μέσι είχε αποφασίσει ότι ο τελικός θα ήταν ο τελευταίος αγώνας του με την εθνική»

O Αργεντινός διεθνής μέσος της Μπόκα Τζούνιορς,  Λεάντρο Παρέδες δήλωσε ότι ο Λιονέλ Μέσι είχε ήδη αποφασίσει ότι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στον οποίο η Αργεντινή έχασε με 1-0 από την Ισπανία, θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας για την εθνική ομάδα.

Στα 39 του χρόνια, ο  σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι και αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια αν σκοπεύει να τερματίσει την διεθνή του καριέρα.

«Νομίζω ότι είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτός, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική ομάδα. Ελπίζω όχι. Ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει. Θα είναι δική του απόφαση και, όποια κι αν είναι η επιλογή του, αν τον κάνει χαρούμενο, θα μας κάνει και εμάς χαρούμενους. Οπότε, το ελπίζουμε», δήλωσε ο Λεάντρο Παρέδες στη μικτή ζώνη, μετά το τέλος του αγώνα με την Ο’ Χίγκινς (1-0) για το Copa Sudamericana

 Πριν από τον τελικό εναντίον της Ισπανίας, ο Μέσι είχε ήδη δείξει σημάδια που ερμηνεύτηκαν ως πιθανό αποχαιρετιστήριο παιχνίδι. Ο διάσημος Αργεντινός φορούσε παπούτσια με την επιγραφή «El Último Tango» - «Το Τελευταίο Τανγκό», κατά τη διάρκεια του αγώνα στο MetLife Stadium.

Ο Μέσι, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο κλαίγοντας μετά την ήττα από την Ισπανία έχει συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, σημείωσε οκτώ γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μόνο παιχνίδι στο οποίο δεν συμμετείχε άμεσα σε γκολ ήταν  ο τελικός με την Ισπανία. 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H επιστολή Ινφαντίνο στην Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Άμεσα βρήκε το νέο 10άρι ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η χαλάστρα με Μπαράκ, φέρνει (και σύντομα μάλιστα) νέο δεκάρι στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Όγδοη καλύτερη αθλήτρια σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία η Μαρία Μάρκου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σχεδόν άριστα... αντανακλαστικά

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλειωσε του Λουκάσεν, αποχωρεί από το κυπριακό πρωτάθλημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Προβλημάτισε απέναντι στην Αντβέρπ ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τα περισσότερα χρήματα από το Club Benefits Programme της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και Μπαράκ συμφώνησαν ότι δεν θα συνεργαστούν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το μήνυμα Λεμπρόν για τη μετακίνηση στους Σίξερς

NBA

|

Category image

ΔΟΕ: Απέρριψε την καταγγελία κατά του Ινφαντίνο

World Cup 2026

|

Category image

Φεύγει από τη Σεντ-Ετιέν για τη «δελεαστική πρόταση κυπριακής ομάδας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξανά στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον ΑΠΟΕΛ δεν θα παίξει, αλλά στην Κύπρο ναι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη