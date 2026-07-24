Παρέδες: «Ο Μέσι είχε αποφασίσει ότι ο τελικός θα ήταν ο τελευταίος αγώνας του με την εθνική»

O Αργεντινός διεθνής μέσος της Μπόκα Τζούνιορς, Λεάντρο Παρέδες δήλωσε ότι ο Λιονέλ Μέσι είχε ήδη αποφασίσει ότι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στον οποίο η Αργεντινή έχασε με 1-0 από την Ισπανία, θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας για την εθνική ομάδα.

Στα 39 του χρόνια, ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι και αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια αν σκοπεύει να τερματίσει την διεθνή του καριέρα.

«Νομίζω ότι είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτός, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική ομάδα. Ελπίζω όχι. Ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει. Θα είναι δική του απόφαση και, όποια κι αν είναι η επιλογή του, αν τον κάνει χαρούμενο, θα μας κάνει και εμάς χαρούμενους. Οπότε, το ελπίζουμε», δήλωσε ο Λεάντρο Παρέδες στη μικτή ζώνη, μετά το τέλος του αγώνα με την Ο’ Χίγκινς (1-0) για το Copa Sudamericana

Πριν από τον τελικό εναντίον της Ισπανίας, ο Μέσι είχε ήδη δείξει σημάδια που ερμηνεύτηκαν ως πιθανό αποχαιρετιστήριο παιχνίδι. Ο διάσημος Αργεντινός φορούσε παπούτσια με την επιγραφή «El Último Tango» - «Το Τελευταίο Τανγκό», κατά τη διάρκεια του αγώνα στο MetLife Stadium.

Ο Μέσι, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο κλαίγοντας μετά την ήττα από την Ισπανία έχει συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, σημείωσε οκτώ γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μόνο παιχνίδι στο οποίο δεν συμμετείχε άμεσα σε γκολ ήταν ο τελικός με την Ισπανία.