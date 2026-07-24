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Οριστική συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά για την αγορά του Κάνγκουα

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστική συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά για την αγορά του Κάνγκουα

Αντί στα κιτρινόμαυρα, θα φοράει πράσινα...

Σε οριστική συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα ήρθε ο Παναθηναϊκός, με την ισραηλινή ομάδα να ετοιμάζεται λίαν συντόμως να προβεί στην επίσημη ανακοίνωση της πώλησης του 27χρονου μέσου στο «τριφύλλι».

Ο Κάνγκουα θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Βίκινγκουρ και αμέσως μετά, την Παρασκευή (31/7), προβλέπεται να έρθει στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές σε 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Έχοντας κάνει τη σχετική προεργασία (κατ’ αρχήν συμφωνία από τον περασμένο Μάιο) με τον ποδοσφαιριστή, το deal ολοκληρώθηκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο από τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος είχε εξ αρχής σε πρώτο πλάνο την απόκτηση του.

 Όπως προκύπτει ρεπορταζιακά απ’ τον Παναθηναϊκό, το ποιες ήταν οι άλλες ομάδες που ήθελαν τον Κάνγκουα δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει ή απασχολεί τους «πράσινους». Και η ουσία είναι μέσα απ’ τους κατάλληλους χειρισμούς κι έχοντας την οικονομική ευχέρεια, να αποκτούν τους παίκτες που θέλουν, όταν το θέλουν επικρατώντας του όποιου ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Κάνγκουα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα μετά την άφιξη του Κάνγκουα στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ και τις υπογραφές.

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