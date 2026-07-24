ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Οι τομείς που δουλεύει και επιμένει ο Νίκολιτς με στόχο την εξέλιξη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΚ: Οι τομείς που δουλεύει και επιμένει ο Νίκολιτς με στόχο την εξέλιξη

Η σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ ήταν αφιερωμένη σε δυο πολύ συγκεκριμένους τομείς: Στο build up και στην επιθετική ανάπτυξη.

Ο στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι σαφής και ξεκάθαρος. Να εξελίξει το μοντέλο παιχνιδιού πάνω στο οποίο δούλεψε πέρυσι και να βάλει νέους αυτοματισμούς στο γκρουπ που θα βελτιώσουν την ομάδα του και θα την κάνουν απρόβλεπτη. Ο Σέρβος τεχνικός, δούλεψε σήμερα εντατικά με τους ποδοσφαιριστές του ανά γκρουπ στο πως θα βγαίνει η μπάλα σωστά από πίσω με συγκεκριμένες κινήσεις μέσα στο γήπεδο ενώ σε άλλο σημείο του γηπέδου εφαρμόζονταν ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης κυρίως από τα άκρα αλλά και τον άξονα.

Ο Νίκολιτς είχε ρόλο παρατηρητή στις πρώτες ασκήσεις με τους βοηθούς του να κατευθύνουν τα δύο γκρουπ και να δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το πρώτο γκρουπ δούλευε στο μισό γήπεδο στο build up με την πρώτη εξάδα να την αποτελούν οι Ρότα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν και Μαρίν, οι οποίοι λειτουργούσαν εννοείται υπό πίεση, ενώ η άλλη εξάδα που δούλευε πάνω στη συγκεκριμένη άσκηση ήταν οι Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πενράις, Μάνταλος και Σαχαμπό. Ουσιαστικά μιλάμε για την τετράδα της άμυνας και τους δύο χαφ που έπρεπε να έχουν συγκεκριμένους αυτοματισμούς και κινήσεις μέσα στο γήπεδο για να σπάσουν την πίεση των αντιπάλων. Στο άλλο μισό γήπεδο, ένα άλλο γκρουπ παικτών δούλευε στην επιθετική ανάπτυξη από τα άκρα και τον άξονα. Οι ακραίοι που έπαιρναν συνήθως την μπάλα μετά από συνδυαστικό παιχνίδι ήταν οι Κοϊτά, Ζουμπκόφ στη μια ομάδα και οι Ελίασον, Κουτέσα. Οι επιθετικοί που επίσης συμμετείχαν στην συγκεκριμένη άσκηση και τελείωναν τις φάσεις ήταν Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς (συν Καραργύρης-Αργυρίου) μια πεντάδα που εναλλασσόταν ανά δυάδες.

Ο Νίκολιτς αρχίζει και... μοντάρει την ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση των δύο συγκεκριμένων ασκήσεων ακολούθησε δίτερμα στο μισό γήπεδο. Τη μια ομάδα αποτελούσαν οι Στρακόσα - Μπρινιόλι, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζουμπκόφ, Γιόβιτς, Βάργκα. Και την άλλη οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Χριστακόπουλος, Πενράις, Μάνταλος, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι. Είναι σαφές βάσει επιλογών πως ο Μάρκο Νίκολιτς αρχίζει σιγά σιγά και μοντάρει το σχήμα των βασικών εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων. Έχει μεγάλη σημασία για τον Σέρβο τεχνικό αφενός να επαναφέρει τα επίπεδα χημείας της ομάδας του εκεί που θέλει και αφετέρου να εξελίξει το τακτικό του πλάνο βελτιώνοντας τομείς όπως το build up και η επιθετική ανάπτυξη πιθανόν και με κάποιους αυτοματισμούς καινούργιους που θα δουμε να εκτελούνται.

Τα στοιχεία Πινέδα που λείπουν

Από εκεί και πέρα προφανώς ειναι εξίσου σημαντικό για τον ίδιο τον Νίκολιτς να έχει εδώ στην Ολλανδία το συντομότερο δυνατό τον αντί-Πινέδα προκειμένου να επαναφέρει τα στοιχεια που έδινε ο Μεξικανός με το παιχνίδι του όπως η ταχυδύναμη, η ένταση και η διαρκής κίνηση. Τα διαθέσιμα χαφ που υπάρχουν είναι άλλου τύπου (Κάιρινεν, Μαρίν, Μάνταλος, Σαχαμπό) επομένως είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να ξαναβάλει έναν παίκτη εκεί με πολλά πατήματα μέσα στο γήπεδο, έναν box to box μέσο που θα συνδέει τις γραμμές και θα μπορούσε να κάνει πολλά απο αυτά που έκανε ο Ορμπελίν.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H επιστολή Ινφαντίνο στην Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Άμεσα βρήκε το νέο 10άρι ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η χαλάστρα με Μπαράκ, φέρνει (και σύντομα μάλιστα) νέο δεκάρι στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Όγδοη καλύτερη αθλήτρια σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία η Μαρία Μάρκου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σχεδόν άριστα... αντανακλαστικά

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλειωσε του Λουκάσεν, αποχωρεί από το κυπριακό πρωτάθλημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Προβλημάτισε απέναντι στην Αντβέρπ ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τα περισσότερα χρήματα από το Club Benefits Programme της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και Μπαράκ συμφώνησαν ότι δεν θα συνεργαστούν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το μήνυμα Λεμπρόν για τη μετακίνηση στους Σίξερς

NBA

|

Category image

ΔΟΕ: Απέρριψε την καταγγελία κατά του Ινφαντίνο

World Cup 2026

|

Category image

Φεύγει από τη Σεντ-Ετιέν για τη «δελεαστική πρόταση κυπριακής ομάδας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξανά στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον ΑΠΟΕΛ δεν θα παίξει, αλλά στην Κύπρο ναι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη