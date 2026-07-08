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Τέλος και επίσημα ο Μαρτίνεθ από την Πορτογαλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος και επίσημα ο Μαρτίνεθ από την Πορτογαλία

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Ζορζ Ζεσούς αποτελεί το φαβορί για να αναλάβει την Πορτογαλία

Τίτλοι τέλους με κάθε επισημότητα για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Εθνική Πορτογαλίας. Ο 53χρονος τεχνικός είχε προαναγγείλει μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Ίβηρες.

Πλέον έγινε και με τη… βούλα. «Η πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ευχαριστεί τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και το προπονητικό επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, αλλά και από την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευση με την οποία αγκάλιασε το έργο και από τον τρόπο που πάντα σεβόταν τη χώρα και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο», αναφέρεται από την FPF, γνωστοποιώντας ότι τερματίστηκε η συνεργασία των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Ζορζ Ζεσούς αποτελεί το φαβορί για να αναλάβει την Πορτογαλία.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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