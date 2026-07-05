Τέλος από Βαλένθια, ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο

Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιαν Μοντέρο! Ο 23χρονος γκαρντ, όπως ανακοίνωσαν οι «νυχτερίδες», αποχώρησε από τον ισπανικό σύλλογο καθώς καταβλήθηκε το buy-out και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αυτό φυσικά θα είναι στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες με έναν εκ των κορυφαίων γκαρντ στην Ευρώπη. Γεμίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την περιφέρειά τους, με έναν χαρισματικό σκόρερ.

Πλέον, αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση της απόκτησής του από τους Πειραιώτες, η οποία αναμένεται σύντομα.

«Ο Δομινικανός γκαρντ Γιαν Μοντέρο αποχώρησε από τη Βαλένθια μετά την εξόφληση του πλήρους ποσού της ρήτρας αποδέσμευσης που περιλαμβανόταν στο συμβόλαιό του, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στην ομάδα μας μετά από δύο σεζόν κατά τις οποίες βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει τους τίτλους Liga Endesa και Supercopa Endesa.

Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Γιαν για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως παίκτης της Βαλένθια Basket και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

Πηγή: sport-fm.gr