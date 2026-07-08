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Ο Βοζίνια συμπαίκτης με τον Μέσι στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Βοζίνια συμπαίκτης με τον Μέσι στην Ιντερ Μαϊάμι!

Ο 40χρονος γκολκίπερ κατέγραψε 18 αποκρούσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή με 3-2 στην παράταση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το Πράσινο Ακρωτήριο αποχώρησε από τη διοργάνωση έχοντας κερδίσει τον σεβασμό όλων. Ειδικά ο 40χρονος αρχηγός και τερματοφύλακας της ομάδας, Βοζίνια, οποίος έπαιξε έναν ακόμη μαγικό αγώνα στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού στον πλανήτη.

Ο 40χρονος γκολκίπερ κατέγραψε 18 αποκρούσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οκτώ εκ των οποίων στον αγώνα εναντίον της Αργεντινής. Οι μόνοι τερματοφύλακες άνω των 40 ετών που είχαν περισσότερες αποκρούσεις σε ένα Μουντιάλ είναι ο θρύλοι της Αγγλίας, Πίτερ Σίλτον (28 αποκρούσεις το 1990), και της Ιταλίας Ντίνο Τζοφ (27 αποκρούσεις το 1982).

Ο Ζοσιμάρ Ζοζέ Εβορα Ντίας, όπως είναι το πλήρες όνομα του, γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου 1986 στο Μιντέλο του νησιού Σάο Βισέντε και χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες στις επαγγελματικές κατηγορίες για να φτάσει στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Αγωνίστηκε σε συλλόγους του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Αγκόλας, της Μολδαβίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου (ΑΕΛ Λεμεσoύ από το 2017 έως το 2022) και της Σλοβακίας, πριν καταλήξει στη Τσάβες της Πορτογαλίας, με την οποία έληξε το συμβόλαιο του και ψάχνει για νέα ομάδα, καθώς θέλει να συνεχίσει την καριέρα του για δύο με τρία ακόμη χρόνια.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βραζιλίας, «Globo» έχει προτάσεις από τρεις ομάδες της β' κατηγορίας (Serie B) της χώρας, αλλά η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» υποστηρίζει πως θα γίνει συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι, καθώς η Ιντερ Μαϊάμι θέλει να τον πάρει στο ρόστερ της με διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας!

Να σημειωθεί πως ο Βοζίνια από το 2012 αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του, έχοντας ξεπεράσει τις 80 συμμετοχές και συμμετέχοντας σε τέσσερα Κύπελλα Εθνών Αφρικής (2013, 2015, 2021 και 2023).

Επίσης στο πρώτο ματς του Μουντιάλ κράτησε στο 0-0 την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επτά εντυπωσιακές αποκρούσεις. Μία ώρα μετά το παιχνίδι είχε γίνει «viral» στους φιλάθλους του πλανήτη, σε σημείο που να δεχθεί σε λίγες μόλις ώρες περίπου ένα εκατομμύριο νέους followers στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram!

Κατηγορίες

World Cup 2026

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