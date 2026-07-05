Tινάζει τα... ταμεία για τον Μπόνγκα ο Παναθηναϊκός

Ο Ίζακ Μπόνγκα (2μ.03) εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο “καυτά” ονόματα της μεταγραφικής αγοράς στην EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τη Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν την υπογραφή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, οι πράσινοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση ισχύος, καθώς η πρότασή τους φέρεται να έχει αφήσει πίσω εκείνη της ισπανικής ομάδας. Η πρόσφορα των πράσινων σύμφωνα πάντα με τους Ισπανούς ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ για τρία χρόνια.

Αν η υπόθεση ολοκληρωθεί θετικά για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Γερμανός φόργουορντ θα αποτελέσει μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η πιθανή άφιξη του Μπόνγκα αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Όπως επισημαίνει η Marca, στις θέσεις των φόργουορντ θα προκύψει πληθώρα επιλογών, καθώς στο ρόστερ βρίσκονται ήδη οι Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Όσμαν εμφανίζεται πιθανότερο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές, ενώ για τον Ερνανγκόμεθ, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη μία σεζόν και υπάρχει πρόθεση παραμονής του, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Μάλιστα, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, σε περίπτωση που δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την απόκτησή του.

Πηγή: sport24.gr