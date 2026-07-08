Ο Κβίντα περιμένει τους... παρτενέρ

Η ατυχία με τον Κόνορ Γκόλντσον, ανάγκασε τους ιθύνοντες του Απόλλωνα να κινηθούν ξανά προς ενδεκαδάτη λύση στο κέντρο της άμυνας ενώ θα γινόταν ακόμη μία για την οπισθοφυλακή.

Ο μόνος «καθαρόαιμος» αμυντικός στο ρόστερ είναι ο Γιόζεφ Κβίντα ο οποίος αναμένει και αυτός τους... παρτενέρ του. Για την ώρα, εκτιμάται πως δίπλα του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα βρίσκεται ή ο Μαλεκκίδης ή ο νεοφερμένος Λεωνίδας Κονομής.

Χ.Χ