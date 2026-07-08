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Με εφτά εκπροσώπους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20

ΓΗΠΕΔΟ

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Με εφτά εκπροσώπους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20

Έτοιμοι για διάκριση και εμπειρίες οι αθλητές μας.

Με πέντε (5) αθλητές και δύο (2) αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί ο κυπριακός στίβος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στην πόλη Κραϊόβα τής Ρουμανίας.

Η φετινή αρκετά καλή χρονιά που είχαν τα περισσότερα νεαρά παιδιά, τούς εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, το οποίο θα διεξαχθεί στις αρχές Αυγούστου 2026, στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κάτι που αποτελεί τεράστια επιτυχία από μόνη της.

Από την ημέρα που έκλειναν οι δηλώσεις για το Βαλκανικό Κ20, μέχρι και τη διεξαγωγή του, κάποιοι αθλητές και αθλήτριές μας κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα όρια για το Παγκόσμιο Κ20, και θα είναι θετικό να έχουν τον πρώτο ανταγωνισμό με τούς συνομήλικούς τους Ευρωπαίους, για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Από τους επτά (7) εκπροσώπους μας, δύο θα κυνηγήσουν ξανά το όριο για το Παγκόσμιο Κ20, που είναι ο Ανδρέας Σάββα στα 110μ. με εμπόδια (όριο 14.05) και ο Λουκάς Περό στο μήκος (όριο 7,58μ.).

Αρχηγός της κυπριακής αποστολής, η οποία θα αναχωρήσει για την Κραϊόβα την Παρασκευή 10 Ιουλίου, είναι ο πρόεδρος τού ΓΣΟ κ. Κυριάκος Τσολάκης και υπεύθυνοι προπονητές η Έλλη Ευαγγελίδου και ο Κυριάκος Αντωνίου.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΦΗΒΟΙ                                                                    ΑΤ.ΕΠ.     Φ.ΕΠ.

100μ.: Λάμπρος Χριστοφίδης                                 10.49        10.49

110μ. εμπόδια (99εκ.): Χαράλαμπος Ζήνωνος    14.00        14.00

110μ. εμπόδια (99εκ.): Ανδρέας Σάββα                14.07        14.07

Μήκος: Λουκάς Περό                                              7,43μ.       7,43μ.

Δισκοβολία (1,75κ.): Αιμίλιος Αλεξάνδρου            56,81μ.     56,81μ.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                                               ΑΤ.ΕΠ.     Φ.ΕΠ.

100μ. εμπόδια: Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα                   13.97        13.97

100μ. εμπόδια: Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι               13.84        13.97

 

ΤΙ ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ (ΣΑΒΒΑΤΟ 11/07/26)

Εξαιτίας των πολλών εξόδων για τη φιλοξενία και διεξαγωγή των Βαλκανικών Πρωταθλημάτων, η Βαλκανική Ομοσπονδία αποφάσισε να περιορίσει το πρόγραμμα για τις μικρές ηλικίες σε μία ημέρα, αντί δύο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, στην Κραϊόβα το Βαλκανικό Κ20 είναι «συμπυκνωμένο» στο Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026, από τις 18:30 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα!!!

Κι από τη στιγμή που το κόστος αποστολής το επωμίζονται αποκλειστικά οι Εθνικές Ομοσπονδίες και όχι οι διοργανωτές, έχουν περιοριστεί και οι δηλώσεις συμμετοχής...

* Με βάση το πρόγραμμα διεξαγωγής τού Βαλκανικού Κ20, οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες, θα αγωνιστούν τις ακόλουθες ώρες:

18:45      110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (99,1 εκ.)

(Χαράλαμπος Ζήνωνος, Ανδρέας Σάββα)

19:03      100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (83,8 εκ.)

(Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα, Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι)

19:45      100Μ. ΕΦΗΒΩΝ

(Λάμπρος Χριστοφίδης)

20:00      ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

(Λουκάς Περό)

22:15      ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (1,75κ.)

(Αιμίλιος Αλεξάνδρου)

* Με τη Ρουμανία έχουμε την ίδια ώρα.

* Απευθείας καταγραφή των αποτελεσμάτων θα υπάρχει στην ιστοσελίδα https://meets.rosterathletics.com/public/competitions/details/schedule?id=29433

* Πέρσι η ρουμανική Ομοσπονδία μετέδωσε απευθείας το Βαλκανικό Κ20 στο διαδίκτυο, κάτι που ελπίζουμε ότι θα κάνει και φέτος στο κανάλι της στο Youtube, που είναι το https://www.youtube.com/@F.R.Atletism/featured

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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