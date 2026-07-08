Αν «εμφανιστεί» ο Γκομίς του 2023-24, δεν... φοβάται!

Στο ρόστερ της ΑΕΛ είναι από το μεσημέρι της Τρίτης (07/07) ο Γιανίκ Γκομίς,

Ένας παίκτης που στα χρόνια που έπαιξε στον Άρη, έδειξε την ποιότητά του και έβαλε το λιθαράκι του στο «μεγάλωμα» των πρασίνων της Λεμεσού. Ειδικά τη σεζόν 2023-24, στην οποία ο Άρης έπαιξε ως πρωταθλητής στην Ευρώπη, το κοντέρ «έγραψε» 17 γκολ και εφτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με πάνω από 3000 λεπτά.

Αν «εμφανιστεί» λοιπόν αυτός ο Γκομίς, η ΑΕΛ δεν... φοβάται. Όχι πως στη σεζόν του πρωταθλήματος (2022-23), ήταν κακός. Είχε εννιά γκολ και πέντε ασίστ.

Θέλει φυσικά να κάνει... επανεκκίνηση αφού πέρσι έπαιξε μόλις 1144 λεπτά στα οποία σκόραρε τέσσερα γκολ και είχε τρεις ασίστ.

Χ.Χ