«Δύσκολα στον ΑΠΟΕΛ - Οι ποδοσφαιριστές σκεφτόντουσαν ακόμη και αποχή»

Τις οικονομικές δυσκολίες που βίωσε κατά την περίοδο 2025-26 επιβεβαίωσε ο Μίροσλαβ Σνάουτσνερ, σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις που παραχώρησε (Metropolis 95,5).

Ο βοηθός του Πάμπλο Γκαρσία αναφέρθηκε παράλληλα και στις πωλήσεις δύο ποδοσφαιριστών που είχαν σκοπό την… ανάσα του ταμείου.

Αναλυτικά: «Η ομάδα αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρχαν μέρες που δε γνωρίζαμε αν θα γίνει προπόνηση, καθώς οι ποδοσφαιριστές σκεφτόντουσαν ακόμη και αποχή. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Τον χειμώνα αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε δύο παίκτες για να πάρει οικονομική ανάσα ο σύλλογος. Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες για να δουλέψεις».