Μετά το 90΄ γίνεται... χαμός - Ρεκόρ με τα γκολ στο Μουντιάλ!

Εκτός από το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς των απανταχού Αργεντινών φιλάθλων, το γκολ που πέτυχε με κεφαλιά ο Εντσο Φερνάντες, απέκτησε ιστορικές διαστάσεις, καθώς ο άσος της «αλμπισελέστε» έγινε ο 10ος (!) παίκτης που σκόραρε στο Μουντιάλ 2026, μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών.

Με αυτήν την εντυπωσιακή κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φερνάντες ολοκλήρωσε την απίστευτη ανατροπή της Αργεντινής, που πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά νικώντας με 3-2 την Αίγυτο, ενώ στο 79` έχανε με 2-0!

Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, τα 10 γκολ μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας, είναι ρεκόρ στα χρονικά των Μουντιάλ.

Ο πρώτος παίκτης στο Μουντιάλ 2026 που σκόραρε στις καθυστερήσεις ήταν ο Γκανέζος Κάλεμπ Γιρένκι (90`+5`, 1-0 εναντίον του Παναμά), ενώ ακολούθησαν ο Γερμανός, Ντένις Ούνταβ (90`+4`, 2-1 εναντίον της Ακτής Ελεφαντοστού), ο Τούρκος, Κάαν Αϊχάν (90`+8`, 3-2 εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών), ο Καναδός, Στέφεν Εουστάκιο (90`+2` 1-0 την Νότια Αφρική), ο Βραζιλιάνος, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι (90`+6`, 2-1 την Ιαπωνία), ο Πορτογάλος, Γκονσάλο Ράμος (90`+4`, 2-1 την Κροατία), ο Ισπανός, Μικέλ Μερίνο (90`+1`, 1-0 την Πορτογαλία), ο Βέλγος, Γιούρι Τίλεμανς (120+5`, 3-2 την Σενεγάλη) και ο Βραζιλιάνος, Νεϊμάρ (90`+10`, ήττα με 2-1 από την Νορβηγία).