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Μετά το 90΄ γίνεται... χαμός - Ρεκόρ με τα γκολ στο Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά το 90΄ γίνεται... χαμός - Ρεκόρ με τα γκολ στο Μουντιάλ!

Οι συγκινήσεις στις καθυστερήσεις είναι πολλές και δεν είσαι σίγουρος για τίποτα!

Εκτός από το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς των απανταχού Αργεντινών φιλάθλων, το γκολ που πέτυχε με κεφαλιά ο Εντσο Φερνάντες, απέκτησε ιστορικές διαστάσεις, καθώς ο άσος της «αλμπισελέστε» έγινε ο 10ος (!) παίκτης που σκόραρε στο Μουντιάλ 2026, μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών.

Με αυτήν την εντυπωσιακή κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φερνάντες ολοκλήρωσε την απίστευτη ανατροπή της Αργεντινής, που πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά νικώντας με 3-2 την Αίγυτο, ενώ στο 79` έχανε με 2-0!

Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, τα 10 γκολ μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας, είναι ρεκόρ στα χρονικά των Μουντιάλ.

Ο πρώτος παίκτης στο Μουντιάλ 2026 που σκόραρε στις καθυστερήσεις ήταν ο Γκανέζος Κάλεμπ Γιρένκι (90`+5`, 1-0 εναντίον του Παναμά), ενώ ακολούθησαν ο Γερμανός, Ντένις Ούνταβ (90`+4`, 2-1 εναντίον της Ακτής Ελεφαντοστού), ο Τούρκος, Κάαν Αϊχάν (90`+8`, 3-2 εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών), ο Καναδός, Στέφεν Εουστάκιο (90`+2` 1-0 την Νότια Αφρική), ο Βραζιλιάνος, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι (90`+6`, 2-1 την Ιαπωνία), ο Πορτογάλος, Γκονσάλο Ράμος (90`+4`, 2-1 την Κροατία), ο Ισπανός, Μικέλ Μερίνο (90`+1`, 1-0 την Πορτογαλία), ο Βέλγος, Γιούρι Τίλεμανς (120+5`, 3-2 την Σενεγάλη) και ο Βραζιλιάνος, Νεϊμάρ (90`+10`, ήττα με 2-1 από την Νορβηγία).

Κατηγορίες

World Cup 2026

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