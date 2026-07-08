Δεν φεύγει ο Μάουντ από τη Γιουνάιτεντ

Ο Μέισον Μάουντ ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς και δεν μπόρεσε να δείξει την αξία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν θέλει να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ», καθώς τον υπολογίζει ο Μάικλ Κάρικ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail», ο 27χρονος Αγγλος μεσοεπιθετικός, που στοίχισε 65 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να πάρει τα δικαιώματα του από την Τσέλσι το καλοκαίρι του 2023, δεν έχει μπορέσει ακόμη να βρει μια θέση στη βασική ενδεκάδα, λόγω των συνεχών τραυματισμών του, αλλά είναι αποφασισμένος να το κάνει την επόμενη σεζόν.

Την περασμένη σεζόν είχε τρία γκολ και μια ασίστ σε 25 συμμετοχές με τους «κόκκινους διαβόλους», και η διοίκηση απέρριψε την πρόταση της Μίλαν, η οποία πρόσφερε 25 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2028.

ΑΠΕ - ΜΠΕ