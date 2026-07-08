Γαλαζοκίτρινος και επίσημα ο Ταβάρες – Η διάρκεια της συμφωνίας

Στην ΑΕΛ ο Ζοάο Ταβάρες.

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την απόκτηση του 28χρονου μέσου, για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για την έβδομη καλοκαιρινή προσθήκη.

Πριν τον Ταβάρες, τη φανέλα της ΑΕΛ φόρεσαν οι Στέφανος Καπίνο (τερματοφύλακας), Γιώργος Παπαγεωργίου (μέσος), Τιόγκο Γκόμες (αμυντικός), Ζάιρ Ταβάρες (ακραίος επιθετικός), Χάζμα Τσατάκοβιτς (επιθετικός) και Γιανίκ Γκομίς (επιθετικός).

Την περασμένη περίοδο, ο Ταβάρες είχε 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα πετυχαίνοντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ, ενώ είχε και μία συμμετοχή στο κύπελλο κατά την οποία έδωσε δύο ασίστ.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Joao Tavares (12/12/1998), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027. Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».