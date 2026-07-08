Πρώτο τεστ για τον Ολυμπιακό

Πρώτη γεύση από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται (19:00) στην Ολλανδία, στο προπονητικό κέντρο όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας τους απέναντι στη Ρακόβ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πρόκειται να κάνει δοκιμές σε πρόσωπα και πιθανόν σε σχήματα, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πολύ νωρίς η προετοιμασία. Αν και δεν απέχει πλέον πάρα πολύς χρόνος μέχρι τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις, αφού σε λιγότερο από έναν μήνα θα δοθεί το πρώτο ματς για τα προκριματικά του Champions League.

Το «παρών» θα δώσουν και φίλοι του Ολυμπιακού από την Ολλανδία με εισιτήριο… 7,5 ευρώ. Η πολωνική ομάδα, η οποία διαθέτει σταθερά τον Στράτο Σβάρνα στο ρόστερ της, τερμάτισε 4η την περασμένη σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα.