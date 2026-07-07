Ο Κόνγουελ άφησε το Νο7 για τον Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης παίρνει ό,τι θέλει»

Η ξαφνική απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να αλλάξει αριθμό φανέλας και να εγκαταλείψει το Νο34 που τον συντρόφευε σε όλη την καριέρα του για να πάρει το «7» είχε... συνέπειες στον Ράιαν Κόνγουελ.

Ο 22χρονος σούτινγκ γκαρντ, που επελέγη στο νούμερο 37 του ντραφτ από τους Χιτ, είχε επιλέξει τον συγκεκριμένο αριθμό, ωστόσο τον παραχώρησε ευχαρίστως στο νέο ηγέτη της ομάδας του Μαϊάμι.

«Ο Γιάννης παίρνει ό,τι θέλει. Εγώ τώρα μπαίνω στο πρωτάθλημα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω και προσπαθώ να φτάσω εκεί που είναι εκείνος. Οπότε, όποιον αριθμό θέλει ο Γιάννης, μπορεί να τον πάρει. Και θα πάρω όποιον αριθμό μου δώσει η ομάδα» ανέφερε ο Κόνγουελ, που είχε 18,8 πόντους ανά αγώνα στην τελευταία του σεζόν στο κολέγιο.