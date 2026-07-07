Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Ονάνα, θα επιστρέψει στα μέσα του 2027

Το Βέλγιο κατασπάραξε με 4-1 τις ΗΠΑ και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα με τον τραυματισμό του Αμαντού Ονάνα.

Και αυτό διότι ο 24χρονος μέσος της Άστον Βίλα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έτσι θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για τους επόμενους 7-8 μήνες.

Έτσι, προφανώς και θα χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης, το ξεκίνημα της σεζόν και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στα μέσα του 2027.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Ονάνα παραμείνει στην αποστολή του Βελγίου στις ΗΠΑ ή θα επιστρέψει στην Ευρώπη για να προχωρήσει στην απαραίτητη χειρουργική επέμβαση.