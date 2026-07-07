Έδεσε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο περιζήτητα ταλέντα του ο Ολυμπιακός!

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών του φρόντισε να διατηρήσει στις τάξεις του ο Ολυμπιακός.

Όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπό του, ο Νίκος Βιδάλης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και οι «ερυθρόλευκοι» έδεσαν έναν ποδοσφαιριστή που ευελπιστούν σύντομα να είναι ο επόμενος Κωστούλας και ο επόμενος Μουζακίτης! Ένας παίκτης που έχει μαγνητίσει τα βλέμματα αρκετών συλλόγων, με τις πρόσφατες αναφορές στην Πορτογαλία για ενδιαφέρον της Μπράγκα να είναι χαρακτηριστικές.

Η διοίκηση των Πειραιωτών κινήθηκε αστραπιαία και με τους σωστούς χειρισμούς, υπέγραψε τον ποδοσφαιριστή προ ημερών, ακριβώς μετά τα 15α γενέθλιά του!

Πρόκειται για μια περίπτωση ποδοσφαιριστή με σπάνια χαρακτηριστικά για την ηλικία του. Παρότι 15 ετών, ξεπερνάει σε ύψος το 1,90 μ. και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Είναι δεξιοπόδαρος, αλλά συχνά προτιμάται από τους προπονητές να παίξει ως αριστερός στόπερ, διότι χρησιμοποιεί καλά και το αριστερό του πόδι.

Αρχηγός της Εθνικής Κ15, παίζει τόσο στην Κ15 όσο και στην Κ17 του Ολυμπιακού. Μάλιστα, υπάρχει ήδη η σκέψη των «ερυθρόλευκων» ο Νίκος Βιδάλης να ενσωματωθεί στη Β ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη Super League 2 λόγω και των φυσικών και σωματικών προσόντων που διαθέτει. Θα εξετάσουν το εν λόγω ενδεχόμενο και θα πάρουν την απόφασή τους, έχοντας ως πρόσφατα τα παραδείγματα των δύο προαναφερθέντων, του Κωστούλα και του Μουζακίτη που «ψήθηκαν» από μικροί στην σκληροτράχηλη κατηγορία.