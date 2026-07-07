Απρόοπτο με Μπράουν στον Απόλλωνα, εκτός κι άλλοι δύο

Χωρίς τρεις ποδοσφαιριστές θα παραταχθεί ο Απόλλωνας στο σημερινό φιλικό, απέναντι στην Ουτρέχτη, επί ολλανδικού εδάφους. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Οσμπολντ και Κλίντον.

Αναλυτικά: «Ο Μοργκαν Μπράουν έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας ενός χτυπήματος στο κεφάλι (στο δεξί του μάτι) στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας (06/07).

Όσμπολντ και Κλίντον έμειναν εκτός αποστολής από το σημερινό φιλικό για προληπτικούς λόγους (λόγω καταπόνησης) και θα είναι έτοιμοι να πάρουν χρόνο συμμετοχής στον τελευταίο φιλικό αγώνα στην Ολλανδία».