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Ορίστηκε η παρουσίαση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ανόρθωσης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ορίστηκε η παρουσίαση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ανόρθωσης

Ο κόσμος της «Κυρίας» θα ενημερωθεί για όλα όσα αφορούν στις εξελίξεις

Παρουσιάζει ομάδα και τεχνικό επιτελείο η Ανόρθωσης. Η ομάδα της Αμμοχώστου ανακοίνωσε την παρουσίαση του ποδοσφαιρικού τμήματος στο «σπίτι» της, στις 4 Αυγούστου. Παράλληλα, ο κόσμος της «Κυρίας» θα ενημερωθεί για όλα όσα αφορούν στις εξελίξεις σχετικά με το οικοδόμημα.

Αναλυτικά: «Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει τον μεγάλο και περήφανο κόσμο της ότι, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η επίσημη παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί φέτος με έναν διαφορετικό και ξεχωριστό τρόπο.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στο “Αντώνης Παπαδόπουλος”, θα πραγματοποιηθεί μια ειδική βραδιά αφιερωμένη στη νέα αγωνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η παρουσίαση του ρόστερ, του τεχνικού επιτελείου, καθώς και των νέων εμφανίσεων της ομάδας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της βραδιάς, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για σημαντικές αποφάσεις και εξελίξεις που αφορούν συνολικά το οικοδόμημα της Ανόρθωσης, όπως επίσης και για τον σχεδιασμό και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για την επόμενη ημέρα.

Καλούμε τον μεγάλο κόσμο της Ανόρθωσης να δώσει δυναμικά το «παρών» και να σταθεί δίπλα στην ομάδα από το πρώτο βήμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Η στήριξη του κόσμου μας αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και το πιο ισχυρό μήνυμα πως, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, η Ανόρθωσις Αμμοχώστου παραμένει ενωμένη, περήφανη και δυνατή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη βραδιά, θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα».

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