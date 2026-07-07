Ο Σιήκκης «υπέγραψε» το δεύτερο θετικό νικηφόρο τεστ

Κέρδισε ξανά και… ανεβαίνει ο Απόλλωνας.

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε 1-0 της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας.

Οι κυανόλευκοι για δεύτερο τεστ άφησαν θετικές εντυπώσεις καθώς αυτό ήταν πιο… δυνατό και είχε δύο σημαντικά στοιχεία. Αφ’ ενός ο Απόλλωνας βρήκε ξανά τον δρόμο για τα δίχτυα -αυτή τη φορά με τον Σίηκκη- και αφετέρου κράτησε το μηδέν στην άμυνα (όπως και με την Ράτλε, 1-0).

Ο Ερνάν Λοσάδα είχε την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα, να διαπιστώσει την ετοιμότητα των παικτών του και να προχωρήσει στην διαμόρφωση των αγωνιστικών του πλάνων.

Ο Απόλλωνας παρά το γεγονός πως ακολουθεί πρόγραμμα υψηλών εντάσεων και τα πόδια είναι βαριά, έδειξε καλά στοιχεία κα… διάθεση