Τεστ με έμφαση στην άμυνα

Όσο προχωρά η προετοιμασία, τόσο περισσότερο θα κατασταλάζει ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα στο πλάνο και τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει στα πρώτα ευρωπαϊκά ματς. Ο πρώτος αγώνας δεν είναι πολύ μακριά (23/07) και το σημερινό (17:00) τεστ με την Ουτρέχτη επί ολλανδικού εδάφους, είναι ακόμη μία ευκαιρία να εξαχθούν συμπεράσματα. Το πρώτο, το περασμένο Σάββατο (νίκη με 1-0 τη Ράλτε), ήταν περισσότερο για ξεμούδιασμα. Η τεχνική ηγεσία θέλει να δει ενθαρρυντικά στοιχεία, δίνοντας έμφαση στην άμυνα. Και αυτό γιατί ο παροπλισμός του Κόνορ Γκόλντσον, άλλαξε τα σχέδια.

Οι ιθύνοντες του προγραμματισμού πιέζουν για δύο επιλογές στην αμυντική γραμμή όμως ταυτόχρονα ο Λοσάδα θα πρέπει να δει και τις εναλλακτικές που υπάρχουν εντός ρόστερ. Και οι δύο που μπορούν να βρεθούν δίπλα στον Κβίντα είναι οι Γιώργος Μαλεκκίδης και Λεωνίδας Κονομής.