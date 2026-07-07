Έκλεισε Σιέλη για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΟΦΗ

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής βρίσκεται ο ΟΦΗ!

Οι Κρητικοί έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Χρήστο Σιέλη, ο οποίος και αποτέλεσε τη βασική επιλογή του Χρήστου Κόντη για την ενίσχυση της ομάδας στο κέντρο της άμυνας.

Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, συνεχίζοντας έτσι την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά την παρουσία του σε Παναιτωλικό και Βόλο.

Διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές με μία ασίστ με τη φανέλα της ομάδας του Αγρινίου.

Πλέον, η μεταγραφή του στον ΟΦΗ μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Σιέλη να αναμένεται άμεσα στο Ηράκλειο ώστε να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.