Λήξη συναγερμού με Τάνκοβιτς, μπήκε σε φουλ ρυθμούς!

Ευχάριστα προκύπτουν στην Ομόνοια, όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Όπως ειπώθηκε στη ζωντανή σύνδεση του ΟΜΟΝΟΙΑ TV με το Κιέλτσε για την προπόνηση της Τετάρτης (07/07), ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς ακολουθεί πλέον κανονικό πρόγραμμα προπόνησης καθώς ξεπέρασε τον μικροτραυματισμό που αποκόμισε προ ημερών.

Έχασε τόσο κάποιες προπονήσεις όσο και τα δύο φιλικά επί πολωνικού εδάφους, όμως ενδέχεται στο τελευταίο φιλικό της Πέμπτης (09/07) να πάρει τα πρώτα του ανεπίσημα λεπτά συμμετοχής.