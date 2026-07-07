Δυνατή πρόβα υπό προεδρικό βλέμμα

Το πρώτο δυνατό φιλικό τεστ στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, δίνει σήμερα (19:00) η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους αντίπαλος ήταν η Έλμοντ Σπορτ, ομάδα Β΄ Κατηγορίας της χώρας, την οποία οι κιτρινοπράσινοι κέρδισαν με 2-1, με δύο γκολ του Μπάγιτς. Μένει να δούμε ποιες δοκιμές θα επιχειρήσει σε αυτό το φιλικό ο Μάουρο Καμορανέζι και εάν θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε θεωρητικά βασικούς παίκτες, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυναμικότητα του αντιπάλου.

Ο Αντερέγκεν δεν θα αγωνιστεί ούτε στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ, καθότι τις τελευταίες μέρες ένιωθε καταπονημένος από τις προπονήσεις και ο Καμορανέζι προτίμησε να τον ξεκουράσει μερικές μέρες. Ούτε ο Αμίν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το τεστ κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά, καθότι μόλις τη Δευτέρα αφίχθη στην Ολλανδία. Αντίθετα, ο Σαμπορίτ, ο οποίος είχε κάποιες μικροενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες γι' αυτό και δεν έπαιξε στο πρώτο φιλικό, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τη σημερινή αναμέτρηση. Μία φιλική συνάντηση την οποία αναμένεται να παρακολουθήσει και ο πρόεδρος, Άντρος Καραπατάκης. Το χθεσινό πρόγραμμα στο Μιέρλο περιλάμβανε διπλή προπόνηση.

Τεστ ενόψει Μπεϊτάρ

Στο μυαλό του Μάουρο Καμορανέζι δεν υπάρχει τίποτε άλλο από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, την αντίπαλο της ΑΕΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Γι' αυτό και ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός ξεκίνησε να καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει των διπλών, κρίσιμων αναμετρήσεων με την περσινή δευτεραθλήτρια του Ισραήλ. Τα φιλικά με ΠΑΟΚ και Άγιαξ (10/7), αλλά και η πρόβα τζενεράλε με Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα» (16/07), πιστεύεται ότι θα αποτελέσουν δυνατές πρόβες, κατά τις οποίες η τεχνική ηγεσία θα εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για το ποιοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται αυτή την εποχή στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, προκειμένου να ηγηθούν της προσπάθειας για πρόκριση σε βάρος της Μπεϊτάρ.

Θυμίζουμε ότι φέτος (σε αντίθεση με πέρσι, που ήταν κυπελλούχος) η ΑΕΚ δεν έχει περιθώριο λάθους στους τρεις προκριματικούς γύρους, που θα κληθεί να δώσει με φόντο την είσοδο στη League Phase του Conference, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.