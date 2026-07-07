Νέος «Λέοντας» ο Γκομίς - Η διάρκεια του συμβολαίου

Ήταν γνωστό, έγιινε και επίσημο: Ο Γιανίκ Γκομίς, οποίος αποχώρησε από τον Άρη, συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΛ. Αναλυτικά η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων.:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Σενεγαλέζο ποδοσφαιριστή Yannick Gomis (03/02/1992), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027.Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στη μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».