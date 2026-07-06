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Σπάραξε στο αντίο του ο Οτσόα

ΓΗΠΕΔΟ

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Σπάραξε στο αντίο του ο Οτσόα

Συγκλονιστικές στιγμές με τον εμβληματικό γκολκίπερ

Δραματικές, συγκλονιστικές, μοναδικές εικόνες στο Αζτέκα μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία σ’ ένα ματς που θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα καλύτερα σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρωταγωνιστής ο θρυλικός γκολκίπερ, Γκιγιέρμο Οτσόα που έγραψε με χρυσά γράμματα τ’ όνομά του μεταξύ των θρύλων του μεξικανικού ποδοσφαίρου.

Ο 40χρονος γκολκίπερ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και ο συνδυασμός του αποκλεισμού και του “αντίο” του στην εθνική δημιούργησε μερικές συγκλονιστικές εικόνες που κάνουν το γύρω του διαδικτύου.

Ο συντετριμμένος Οτσόα με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε τον κόσμο και ύστερα συνέχισε να κλαίει μόνος του βιώνοντας μια μοναδική στιγμή στον επίλογο της καριέρας του έστω και αν σημαδεύτηκε από τον αποκλεισμό μέσα στο σπίτι του μεξικανικού ποδοσφαίρου.

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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