ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ομάδα που θέλει Αταμάν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ομάδα που θέλει Αταμάν!

Η κατάσταση για τον Σέρτζιο Σκαριόλο γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, την ώρα που εξετάζονται οι πιθανοί αντικαταστάτες του, σύμφωνα με τη «Marca».

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μέσα σε πλήρη αβεβαιότητα τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από μια καταστροφική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου.

Η θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από τις εξελίξεις, καθώς όπως αναφέρει η «Marca» σε δημοσίευμα της, ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην αποχώρηση από ότι στην παραμονή του στον πάγκο της «Βασίλισσας».

Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Τενερίφη στα προημιτελικά των playoffs της Liga Endesa, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ομάδα έμεινε χωρίς τίτλο, κατέστησε τη θέση του Ιταλού προπονητή εξαιρετικά επισφαλή.

Όλα θα κριθούν από τη συνάντηση που θα έχει με τον νέο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ, Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος αντικατέστησε τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

«Ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ήδη απολύσει τον προπονητή κατά την πρώτη του θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Ιουλίου 2002. Τώρα, 24 χρόνια αργότερα, η κατάσταση μπορεί να επαναληφθεί. Σε μια ριζική τροπή των γεγονότων, το μέλλον του Ιταλού προπονητή φαίνεται πλέον να δείχνει περισσότερο προς την αποχώρηση από τη Ρεάλ παρά προς την παραμονή, παρόλο που μόλις πριν από λίγες ημέρες του είχε δοθεί πίστωση παρά την αποτυχημένη σεζόν».

Μάλιστα, μεταξύ των πιθανών αντικαταστατών είναι οι Εργκίν Αταμάν και Γιάννης Σφαιρόπουλος. «Ο επιθυμητός προπονητής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ή να έχει προσιτή ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του. Μεταξύ των πρώτων, και με σημαντικό κύρος, είναι οι Εργκίν Αταμάν, Γιάννης Σφαιρόπουλος και Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από την Ούνικς Καζάν», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό δημοσίευμα.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πουλήσαμε τις καμήλες μας για εισιτήρια»

World Cup 2026

|

Category image

Η νέα ομάδα του Βούρου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ομάδα που θέλει Αταμάν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ελουστόντο και επίσημα - Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαφάνεια στην πράξη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παγκόσμια κλάση: Ο Μαρτίνες έφτιαξε το πρώτο γκολ της Αργεντινής!

World Cup 2026

|

Category image

Παίρνει φωτιά η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ: Πώς έκλεισε η φάση των ομίλων

World Cup 2026

|

Category image

Grand Prix Αυστρίας: Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη

AUTO MOTO

|

Category image

Όλο και πιο κοντά στη Γιουβέντους ο Εμιλιάνο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλησιάζει στην Τσέλσι ο Γκρανίτ Τσάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Ολλανδία ο Ντέσερς και σε πορεία επιστροφής

Ελλάδα

|

Category image

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε «ανίκανο» τον ομοσπονδιακό προπονητή!

World Cup 2026

|

Category image

Δεν αρνήθηκε την πρόκληση και ξέρει καλά ο Καμορανέζι πως τώρα θα κριθεί αυστηρά

Απόψεις

|

Category image

Δύσκολα θα δούμε Μέσι εναντίον Ρονάλντο!

World Cup 2026

|

Category image

Το «παπούτσι από τον τόπο σου» και οι… ματιές στην Ελλάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη