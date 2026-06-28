Η ομάδα που θέλει Αταμάν!

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μέσα σε πλήρη αβεβαιότητα τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από μια καταστροφική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου.

Η θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από τις εξελίξεις, καθώς όπως αναφέρει η «Marca» σε δημοσίευμα της, ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην αποχώρηση από ότι στην παραμονή του στον πάγκο της «Βασίλισσας».

Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Τενερίφη στα προημιτελικά των playoffs της Liga Endesa, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ομάδα έμεινε χωρίς τίτλο, κατέστησε τη θέση του Ιταλού προπονητή εξαιρετικά επισφαλή.

Όλα θα κριθούν από τη συνάντηση που θα έχει με τον νέο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ, Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος αντικατέστησε τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

«Ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ήδη απολύσει τον προπονητή κατά την πρώτη του θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Ιουλίου 2002. Τώρα, 24 χρόνια αργότερα, η κατάσταση μπορεί να επαναληφθεί. Σε μια ριζική τροπή των γεγονότων, το μέλλον του Ιταλού προπονητή φαίνεται πλέον να δείχνει περισσότερο προς την αποχώρηση από τη Ρεάλ παρά προς την παραμονή, παρόλο που μόλις πριν από λίγες ημέρες του είχε δοθεί πίστωση παρά την αποτυχημένη σεζόν».

Μάλιστα, μεταξύ των πιθανών αντικαταστατών είναι οι Εργκίν Αταμάν και Γιάννης Σφαιρόπουλος. «Ο επιθυμητός προπονητής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ή να έχει προσιτή ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του. Μεταξύ των πρώτων, και με σημαντικό κύρος, είναι οι Εργκίν Αταμάν, Γιάννης Σφαιρόπουλος και Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από την Ούνικς Καζάν», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό δημοσίευμα.

athletiko.gr