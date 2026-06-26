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«Ο Ερνανγκόμεθ είναι η πρώτη επιλογή της Ρεάλ Μαδρίτης»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Ερνανγκόμεθ είναι η πρώτη επιλογή της Ρεάλ Μαδρίτης»

Για την απόκτηση του Χούαντσο Ερνανγκόμεθ ενδιαφέρεται η Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό υποστηρίζει η ισπανική ιστοσελίδα, encestando.es, η οποία επισημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κίνησε τις διαδικασίες.

Φυσικά, αυτό που υποστηρίζει το δημοσίευμα αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με τα όσα μετέφερε νωρίτερα ο Δημήτρης Κοντός ο οποίος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει ζήτημα από την πλευρά των πράσινων για την αποδέσμευση του Χουάντσο, την στιγμή που και ο ίδιος ο παίκτης έχει πει ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα.

Πάντως το δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Χουάντσο είναι η πρώτη επιλογή του τεχνικού διευθυντή, του Κάρλος Σάντσεθ ο οποίος όμως, όπως προσθέτει το δημοσίευμα έχει αρκετά υψηλά στο μυαλό του και τον Πραντίγια από την Βαλένθια για τον οποίο όμως θα πρέπει να καταβάλει μια ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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