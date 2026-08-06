ΦΩΤΟ: Αυτό είναι το επετειακό λογότυπο του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

Ο ΑΠΟΕΛ σε λίγους μήνες (8 Νοεμβρίου 2026) συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και μπήκε εδώ και κάποιες μέρες σε.. γιορτινούς ρυθμούς.

Στο Ανοικτό Αμφιθέατρο Παλαιού ΓΣΠ, εκεί που γράφτηκαν χρυσές ποδοσφαιρικές ιστορίες, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το επίσημο επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ, το έμβλημα που θα συνοδεύει όλες τις ομάδες του συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Επιπρόσθετα, ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε και η πρώτη προβολή ενός ειδικά δημιουργημένου επετειακού βίντεο, μέσα από το οποίο «ζωντάνεψε» η διαχρονική εξέλιξη του εμβλήματος του ΑΠΟΕΛ, της θρυλικής γαλαζοκίτρινης Ασπίδας. Και που όπως σημειώνει ο ΑΠΟΕΛ, «ενός συμβόλου που επί έναν αιώνα εκφράζει την ταυτότητα, τις αξίες και την υπερηφάνεια του Συλλόγου μας».













