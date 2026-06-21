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Το ηγεμονικό συμβόλαιο του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Το ηγεμονικό συμβόλαιο του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό

Έβαλε γερά το χέρι στην τσέπη ο DPG.

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποτελεί γεγονός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τον Σέρβο προπονητή για τα επόμενα τρία χρόνια.

O «Ζοτς» επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνα και έχοντας κατακτήσει με τους «πράσινους» 23 τρόπαια σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πέντε φορές την Euroleague, 11 φορές το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλες επτά φορές το Κύπελλο.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια τριών ετών, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ξεπερνάει συνολικά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ. 

Πλέον ο Σέρβος προπονητής σηκώνει τα μανίκια και ξεκινάει δουλειά καθώς θα αρχίσει να φουλάρει για την στελέχωση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, κάνοντας τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις.

gazzetta.gr

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