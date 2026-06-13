«Η Βαλένθια παίρνει τον Σορτς για αντί-Μοντέρο»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν σε λίγες ώρες τα ξίφη τους στο ΣΕΦ για το 5ο και τελευταίο τελικό της σειράς για την Stoiximan GBL (13/06, 18:00), παιχνίδι το οποίο θα κρίνει και τον πρωταθλητή Ελλάδος.

Οι Πειραιώτες έχουν ήδη ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας σεζόν, με τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να προβάρουν από τώρα τα ερυθρόλευκα.

Η Βαλένθια θα πρέπει λοιπόν από τη νέα σεζόν να αλλάξει σελίδα και να μπει στη μετά Μοντέρο εποχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sportando οι «νυχτερίδες» έχουν στοχεύσει στον Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού, ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ισπανού, αναφέροντας μάλιστα ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει προφορική συμφωνία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Sportando: «Ο Σορτς παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους τελικούς στην Ελλάδα, όμως το μέλλον του φαίνεται πως βρίσκεται αλλού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα χρειαστεί να βρει τρόπο αποχώρησης. Εφόσον πάρει το ‘’πράσινο φως’’, η Βαλένθια εμφανίζεται πλέον ως πιθανός προορισμός.

Η ισπανική ομάδα έχει τοποθετήσει τον Σορτς ως τον διάδοχο του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι χαρούμενος που θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Υπάρχει ήδη μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές».