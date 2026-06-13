ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο διαιτητής Τσιμπούρης έκανε καταγγελία πως κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο διαιτητής Τσιμπούρης έκανε καταγγελία πως κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού του

Τεταμένο το κλίμα πριν τον 5ο τελικό

Ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης έκανε καταγγελία στην αστυνομία για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι σε τοίχους στο σπίτι του.

Ο Έλληνας διαιτητής προχώρησε σε καταγγελία πως τα ξημερώματα του Σαββάτου κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα σε τοίχους έξω από το σπίτι του.

Ο Γιάννης Τσιμπούρης ήταν στη τριάδα των διαιτητών που σφύριξε τόσο το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που έγινε στο ΣΕΦ, όσο και στον τρίτο τελικό που έλαβε χώρα στην έδρα των Πειραιωτών.

Ο διαιτητής κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας και εξέφρασε τους φόβους για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

Αναμένεται η αντίδραση της ΚΕΔ και της ΟΔΚΕ για το περιστατικό.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιστορική επίδοση 60 ετών από τον… απόλυτο Κρις Ρίτσαρντς

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε κοντά στη βάση της εθνικής Ιράν στο Μεξικό

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Ο διαιτητής Τσιμπούρης έκανε καταγγελία πως κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού του

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από τη Λεμεσό στην πρωτεύουσα ο Φραντζής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η πρόταση του ΑΠΟΕΛ σε Λαΐφη, οι «μνηστήρες» και η… μπάλα στον ίδιο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι ΗΠΑ πέτυχαν τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας τους

World Cup 2026

|

Category image

Ποιος είναι ο νέος κανονισμός που έκανε… ντεμπούτο στο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Ποιοι κρατούν στα χέρια τους την υπόθεση Γιόβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Πιέζει για Ρόκα ο Ολυμπιακός, αναμονή για Μάρμολ και η ξεχωριστή περίπτωση Καντιού

Ελλάδα

|

Category image

Κλείδωσε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, κορυφώνεται το θρίλερ με Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος και τυπικά ο Εράκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ πιέζει για την απόκτηση του Γιάν Ντιομάντε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεψαν τον εξοπλισμό της εθνικής Αγγλίας!

World Cup 2026

|

Category image

Κατάρ-Ελβετία: Μάχη με ξεκάθαρο φαβορί

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη