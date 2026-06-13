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Ξανά μανά για Μαέ στην Αίγυπτο: Νούμερο ένα για την Αλ Αχλί, τι ισχύει

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξανά μανά για Μαέ στην Αίγυπτο: Νούμερο ένα για την Αλ Αχλί, τι ισχύει

Πως έχουν τα δεδομένα με τον 28χρονο

Ξανά μανά στο προσκήνιο ο Ράιαν Μαέ!

Το όνομα του επιθετικού της Ομόνοιας, ο οποίος απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των διακοπών του (18/06 αρχίζουν τα εργομετρικά), φιγουράρει στα ρεπορτάζ της Αιγύπτου καθώς παρουσιάζεται ως ο νούμερο ένας στόχος της Αλ Αχλί! Μάλιστα, αναφέρουν πως υπάρχουν κι άλλες ομάδες που κατέθεσαν πρόταση στην πλευρά του 28χρονου.

Ο Μαέ αποτέλεσε ένα από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του πρωταθλήματος κι έτσι η περίπτωση του αναμένεται πως θα απασχολήσει κατά τη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Το συμβόλαιο του με το «τριφύλλι» ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

Βέβαια, υπενθυμίζουμε πως η διοίκηση της Ομόνοιας άνοιξε ήδη δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ανανέωση συνεργασίας μέχρι το 2029. Οι όποιες επαφές έχουν «παγώσει» λόγω διακοπών και απουσίας του Μαέ από την Κύπρο.

Πάντως, τόσο από το στρατόπεδο των πρασίνων όσο και από τα ρεπορτάζ της Αιγύπτου προκύπτει και ένα… κοινό στοιχείο: Στα γραφεία της Ομόνοιας δεν έχει φτάσει -προς το παρόν- επίσημη πρόταση για τον 28χρονο. Μένει να διαπιστωθεί αν αυτό συμβεί στο άμεσο μέλλον.

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