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Πτώμα βρέθηκε δίπλα στο προπονητικό κέντρο του Ιράν στο Μεξικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Πτώμα βρέθηκε δίπλα στο προπονητικό κέντρο του Ιράν στο Μεξικό

Σοκ στο Μουντιάλ 2026

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ήρθε να προκαλέσει αναστάτωση γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν σορό μέσα στο πορτμπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, αστυνομικοί εντόπισαν ένα γκρι SUV με πινακίδες της Καλιφόρνιας σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ, ακριβώς απέναντι από το Caliente Stadium. Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε μία σορός τυλιγμένη σε μαύρη σακούλα, η οποία έφερε εμφανή ίχνη βίας.

Στο σημείο έσπευσαν ειδικές μονάδες και ιατροδικαστές, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνες πριν απομακρύνουν τη σορό. Οι αρχές εκτιμούν ότι το όχημα είχε εγκαταλειφθεί από τα μέσα της εβδομάδας, ενώ η κατάσταση του σώματος μαρτυρούσε ότι βρισκόταν για αρκετές ημέρες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου η εθνική ομάδα του Ιράν προετοιμάζεται για τους αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αποστολή της Team Melli βρίσκεται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και μετακινείται με τη συνοδεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ ξενοδοχείου και προπονητικού κέντρου.

Η Τιχουάνα θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις του Μεξικού, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα εγκληματικότητας και δράσης οργανωμένων καρτέλ ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πόλη καταγράφηκαν περισσότερες από 1.200 ανθρωποκτονίες μέσα στο 2025.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την ομοσπονδία του Ιράν σχετικά με το περιστατικό ή ενδεχόμενη αλλαγή στα μέτρα ασφαλείας της αποστολής. Οι έρευνες των μεξικανικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό λίγες ημέρες μετά την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Κατηγορίες

World Cup 2026EUROLEAGUE

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