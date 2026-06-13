Ιστορική επίδοση 60 ετών από τον… απόλυτο Κρις Ρίτσαρντς

Οι ΗΠΑ συνδύασαν την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ με νίκη και σούπερ εμφάνιση.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση ήταν ο Κρις Ρίτσαρντς, ο κεντρικός αμυντικός των Αμερικανών και της Κρίσταλ Πάλας.

Ο 26χρονος είχε καθοριστικές επεμβάσεις, αλλά και συμμετοχή στο χτίσιμο του παιχνιδιού από την άμυνα. Με αποτέλεσμα να γράψει μια ιστορική επίδοση, που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και 60 χρόνια, από τότε δηλαδή που καταγράφονται επίσημα τα στατιστικά σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού.

Ο Κρίς Ρίτσαρντς είχε 100% στις πάσες. Καλά ως εδώ, αφού έχει τύχει και άλλες φορές η εν λόγω επίδοση. Αυτό που κάνει τον Αμερικανό κεντρικό αμυντικό να ξεχωρίζει είναι ο αριθμός των πασών, αφού είχε 83/83. Και αυτό ασφαλώς είναι κάτι που συμβαίνει για παρθενική φορά, να έχει κάποιος ποδοσφαιριστής 100% στις πάσες, σε τόσο μεγάλο αριθμό προσπαθειών.

Είναι και ο πρώτος μάλιστα που έχει 100% επιτυχία σε τουλάχιστον 50 πάσες σε αγώνα Μουντιάλ...