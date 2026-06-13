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Κλόζε: «Περιμένω το ρεκόρ μου να σπάσει φέτος, ο Μέσι είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Κλόζε: «Περιμένω το ρεκόρ μου να σπάσει φέτος, ο Μέσι είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει»

Σκόραρε 16 τέρματα και μοιάζει πολύ πιθανό να χάσει αυτή την πρωτιά μετά το τέλος της φετινής διοργάνωσης

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 τέρματα και μοιάζει πολύ πιθανό να χάσει αυτή την πρωτιά μετά το τέλος της φετινής διοργάνωσης. Και αυτό διότι ο Λιόνελ Μέσι μετράει 13 γκολ, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ 12 τέρματα και δεν αποκλείεται ένας εκ των δύο να πατήσει κορυφή.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Γερμανός παλαίμαχος επιθετικός τόνισε ότι περιμένει το ρεκόρ του να σπάσει σε αυτό το τουρνουά, τονίζοντας πως ο Μέσι -για τον οποίο μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια- είναι... ευπρόσδεκτος να το κάνει.

«Περιμένω το ρεκόρ μου να σπάσει σε αυτό το τουρνουά. Και περιμένω την Αργεντινή και τη Γαλλία να προχωρήσουν μακριά. Αυτό είναι απολύτως εντάξει, ο Μέσι είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει. Είμαι τεράστιος θαυμαστής του Μέσι, πάντα ήμουν. Ο Μέσι είναι ιδιοφυΐα. Και έχω επίσης πολλή εκτίμηση για τον Αργεντινό προπονητή Σκαλόνι. Έπαιξα μαζί του στη Λάτσιο και μου έδειξε λίγο την πόλη τότε. Είμαστε καλοί φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλόζε.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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