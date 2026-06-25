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Νέος «εμβολιασμός» με ντόπιο αίμα στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέος «εμβολιασμός» με ντόπιο αίμα στον Ολυμπιακό

Έκτο φιρμάνι για τους μαυροπράσινους.

Συμπληρώνεται σιγά-σιγά το παζλ στον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αγάπιου Βρίκκη για 1+1 χρόνια.

Είναι ο 4ος Κύπριος παίκτης που εντάσσεται φέτος στο δυναμικό των μαυροπρασίνων. Είχαν προηγηθεί οι Χριστόφορος Φραντζής, Ανδρέας Φράγκος και Μάριος Πεχλιβάνης.

Συνολικά τα νέα αποκτήματα έχουν φτάσει μαζί με τον Κύπριο μέσο στα έξι μιας και ντύθηκαν επίσης στα μαυροπράσινα οι Νέισον και Αλέξανδρος Λώλης.

Ο 25χρονος Βρίκκης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στον Απόλλωνα καταγράφοντας 29 συμμετοχές σε πρωτάθλημα (25) και κύπελλο (4), έχοντας 927 λεπτά συμμετοχής. Στο παρελθόν έπαιξε επίσης σε ΑΕΖ, Ομόνοια 29ης Μαΐου, Καρμιώτισσα ενώ σε νεαρή ηλικία θήτευσε σε τμήματα υποδομής ιταλικών ομάδων.

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