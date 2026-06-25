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Δεν έπιασε η επένδυση και έτσι θα κάνει αλλού το «όταν σκοράρω, δεν θα σταματήσω...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν έπιασε η επένδυση και έτσι θα κάνει αλλού το «όταν σκοράρω, δεν θα σταματήσω...»

Πάει να βρει τον Κετσπάγια ο Μπα!

Δεν έπιασε η επένδυση που επιδιώχθηκε να γίνει το καλοκαίρι του 2024 με τον Αλγκασίμ Μπα στον ΑΠΟΕΛ. Ο 23χρονος μετά από μία διετία αποχωρεί από τους γαλαζοκιτρίνους και η αλήθεια είναι ότι λίγοι θα τον θυμούνται με ευχάριστες αναμνήσεις.

Εάν δεν έβαζε και τέρμα κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, την Ομόνοια, ενδεχομένως να μην ήταν καθόλου στις αναφορές των επόμενων χρόνων. Αυτό ήταν και το μοναδικό γκολ του με τη φανέλα της ομάδας της Λευκωσίας, με την οποία κατέγραψε 20 συμμετοχές. Πέρσι, είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην Ε.Ν. Ύψωνα, όπου πάντως είχε μία καλή χρονιά με επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 30 συμμετοχές.

Εκεί κατάφερε να κάνει πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, στα μέσα του Δεκεμβρίου 2024 στο περιοδικό αγώνα, ότι «να είναι βέβαιοι ότι, όταν ξεκινήσω να σκοράρω, δε θα σταματήσω. Το ξέρω αυτό»!

Αυτή η σεζόν όμως δεν του έδωσε το εισιτήριο για επιστροφή στον Αρχάγγελο και ο Μπα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντιναμό Τιφλίδας, ομάδα όπου προπονητής είναι ο Τιμούρ Κετσπάγια. Στο μεταξύ, χθες ο ΑΠΟΕΛ έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Γιώργο Τζιωρτζή, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος και ξεχώρισε με την Κ19 της οποίας υπήρξε αρχηγός.

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