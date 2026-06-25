Νέα εμπόδια από τις ΗΠΑ στο Ιράν, καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο!

Η ιρανική ομοσπονδία έκανε λόγο για εχθρική συμπεριφορά από τις Αρχές των ΗΠΑ, σε ακόμα μια δύσκολη προσπάθεια της εθνικής ομάδας να μεταβεί εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε ν’ αγωνιστεί απέναντι στην Αίγυπτο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, αλλά και ο βοηθός προπονητή, Σαΐντ Αλόι, κρατήθηκαν πίσω ώστε να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι αποσκευές τους, ενώ, αναφέρεται πως πέρασαν και από διαδικασία ανάκρισης για 25-40 λεπτά!

Οι υπόλοιποι της αποστολής της εθνικής ομάδας αναγκαστικά περίμεναν τους δύο άνδρες για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο που θα τους μετέφερε από την Τιχουάνα στο Σιάτλ, με τους Ιρανούς να έρχονται αντιμέτωπο με συνεχή εμπόδια σε αυτό το ιδιαίτερο Παγκόσμιο Κύπελλο.

BREAKING - #TeamMelli striker Mehdi Taremi & assistant coach Said Alhoei were delayed upon trying to gain entry to Seattle, USA. Their boarding passes had not been issued.

The duo were questioned for 25-40 mins before being allowed to board the plane.

The #Iran FA told IRIB 3… pic.twitter.com/9vnLnLQ7Ms — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) June 24, 2026

Πηγή: sport-fm.gr