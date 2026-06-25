To κυπριακό πλήρωμα στη μάχη του Ράλι Ακρόπολις!

Η Ελλάδα φιλοξενεί τον όγδοο γύρο του φετινού WRC. Το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις και φέτος διεξάγεται Ιούνιο, μήνα που τον έχουν συνηθίσει οι φίλοι των ράλλυ.

Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (25/06) στις 19:05 για την EKO Super Special Stage στο Ellinikon Sports Park. Η πρόσβαση για τους θεατές αναμένεται να ανοίξει στις 16:00, με την είσοδο στους ειδικούς χώρους θέασης να είναι δωρεάν.

Aνάμεσα στα πληρώματα που θα λάβουν μέρος και ένα από την Κύπρο. Ο Δημήτρης Παρέλλης (αδελφός του Ολυμπιονίκη Απόστολου Παρέλλη) με συνοδηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα αγωνιστεί με το OpelCorsaRally4.

Το 2025, ο Δημήτρης Παρέλλης είχε πάρει την πρώτη θέση στην κατηγορία RC4/Rally4 στο AcropolisRally, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Κύπριος οδηγός που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Το Ράλι Ακρόπολις του 2026 θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, συμπεριλαμβανομένων και 12 αυτοκινήτων προδιαγραφών Rally1, ενώ συνολικά 13 συμμετοχές θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά «χρώματα». Η -κάτοχος του τίτλου στους κατασκευαστές- Toyota θα «κατεβάσει» πέντε GR Yaris Rally1, τα οποία θα οδηγήσουν ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία των οδηγών, Έλφιν Έβανς, ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του τίτλου, Σεμπαστιάν Οζιέ, καθώς και οι Τακαμότο Κατσούτα, Όλιβερ Σόλμπεργκ και Σάμι Παγιάρι.

Στο μεταξύ, με τρία i20 N Rally1, τα οποία θα οδηγήσουν οι Τιερί Νεβίλ, Αντριάν Φουρμό και Ντάνι Σόρντο, θα «τρέξει» στο Ράλι Ακρόπολις η Hyundai, ενώ, από την πλευρά της, η M-Sport Ford θα λάβει μέρος στο «Ράλι των Θεών» με τέσσερα Puma Rally1. Τα τρία θα οδηγήσουν οι Τζον Άρμστρονγκ, Τζος ΜακΕρλίν και Μάρτινς Σεσκς, με τον Ιορδάνη Σερδερίδη να δίνει ελληνικό «χρώμα» στην κορυφαία κατηγορία του αγώνα.

Πολυνίκης οδηγός στο Ράλι Ακρόπολις από το 1973, όταν «μπήκε» στο αγωνιστικό πρόγραμμα του WRC, είναι ο αείμνηστος Σκωτσέζος -και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1995- Κόλιν ΜακΡέι με πέντε επιτυχίες (1996, 1998, 2000, 2001, 2002), ενώ από τρεις επιτυχίες στον αγώνα μετρούν ο Γερμανός Βάλτερ Ρερλ, ο Ιταλός Μίκι Μπιαζιόν, ο Ισπανός Κάρλος Σάινθ και ο Γάλλος εννέα φορές πρωταθλητής οδηγών στο WRC, Σεμπαστιάν Λεμπ. Πολυνίκης κατασκευαστής στο «Ράλι των Θεών» είναι η Ford με 13 επιτυχίες.