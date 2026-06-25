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Δεν θα κοσμεί τα γήπεδά μας!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Δεν θα κοσμεί τα γήπεδά μας!

Ο Στέφανο Σένσι αποχώρησε από την Ανόρθωση και θα συνεχίσει την ΤΣΣΚΑ

Μία ποδοσφαιρική χρονιά κράτησε η παρουσία του Στέφανο Σένσι στο κυπριακό ποδόσφαιρο και την Ανόρθωση. Ο Ιταλός, ο οποίος είχε έρθει στο φινάλε Σεπτεμβρίου στην ομάδα της Αμμοχώστου, πρόλαβε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποδείξει τις μεγάλες δυνατότητές του. Σε μία χρονιά που η «Κυρία» πέρασε δύσκολες στιγμές, με την παραμονή της στην Α’ Κατηγορία να τίθεται σε αμφισβήτηση μέχρι σχεδόν το τέλος του πρωταθλήματος, ο ίδιος έλαμψε και απέδειξε ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο ήταν... πολύ λίγο για την ποιότητά του. Χθες επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι ο Σένσι δεν θα συνεχίσει στην Ανόρθωση, αλλά γίνεται συμπαίκτης με τον συμπατριώτη μας Ιωάννη Πίττα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για δύο χρόνια.

Στην περασμένη χρονιά, ο Σένσι πέτυχε εννέα γκολ για λογαριασμό της Ανόρθωσης και έδωσε έξι ασίστ, ενώ κατέγραψε δύο συμμετοχές και στο κύπελλο έχοντας μία ασίστ. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο 30χρονος είχε συμπεριληφθεί στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος, στις βραβεύσεις του ΠΑΣΠ, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε μία ομάδα του β’ γκρουπ. Σαφώς η αποχώρησή του αποτελεί αγωνιστικό πλήγμα για την Ανόρθωση, η οποία κατάφερε να τον κρατήσει τον περασμένο Ιανουάριο όταν και πάλι υπήρχαν σειρήνες, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του μέχρι το 2027, όμως αυτή τη φορά ήταν δύσκολο να τον κρατήσει, παρά τη δελεαστική πρόταση για ανανέωση για ακόμη τρία χρόνια.

Με βάση τις πληροφορίες, το συγκρότημα της Αμμοχώστου πρόσφερε στον Σένσι τριετές συμβόλαιο, το οποίο προνοούσε 400.000 ετησίως. Η πρόταση όμως που έφθασε από τους Βούλγαρους ήταν ακόμη καλύτερη για τον Ιταλό, o oποίος πλέον θα αμείβεται με 60.000 ευρώ μηνιαίως –σύμφωνα με τα Μέσα της Βουλγαρίας. Από τη μετακίνηση η Ανόρθωση βγήκε κερδισμένη κατά 200.000 ευρώ, ποσό που ήταν καθορισμένο στη ρήτρα για την αποδέσμευσή του.

 

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