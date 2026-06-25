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Φαβορί στην Ανόρθωση ο «καλός, αλλά χωρίς τίτλους!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Φαβορί στην Ανόρθωση ο «καλός, αλλά χωρίς τίτλους!»

Ο πάγκος της Ανόρθωσης, μία... άποψη και τα εμπόδια

Ο Ζέλικο Κόπιτς, ο οποίος στο παρελθόν πέρασε από το κυπριακό ποδόσφαιρο και τον πάγκο της Πάφος FC, παρουσιάζεται να είναι ψηλά στη λίστα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωση.

Ο Κροάτης παρουσιάζεται ως φαβορί, χωρίς όμως να σημαίνει ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Mάλιστα, τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπόδια στην ολοκλήρωση μίας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα τελευταία χρόνια ο 48χρονος βρισκόταν στη Ρουμανία και την Ντιναμό Βουκουρεστίου, την οποία έσωσε από τον υποβιβασμό και την οδήγησε δυο φορές στα πλέι οφ. Παρόλα αυτά, ο Ντουμίτρου Ντράγκομιρ, πρώην πρόεδρος της ρουμανικής Ομοσπονδίας, θεωρεί τον Κόπιτς «ναι μεν καλό προπονητή, αλλά χωρίς μεγάλους τίτλους» και σε σημερινές δηλώσεις του αναφέρει ότι «υπερπροβλήθηκε».

Σύμφωνα με την άποψή του (δείτε εδώ) οι πραγματικές επιτυχίες μετριούνται σε τίτλους και όχι απλώς σε καλές πορείες.

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