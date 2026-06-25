Προς υλοποίηση η μεταγραφή του Σταύρου Γαβριήλ

Σε πορεία υλοποίησης της μεταγραφής του στην Πορτογαλία και την Νασιονάλ οδεύει ο Σταύρος Γαβριήλ, εξέλιξη στην οποία είχαμε αναφερθεί προ ημερών (διαβάστε εδώ).

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, αρχές της νέας εβδομάδας θα μεταβεί στην Πορτογαλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, τότε θα βάλει και την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πορτογάλους.

Θυμίζουμε ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, που το προηγούμενο διάστημα αγωνίστηκε στη Ζούλτεμ Βάρεγκεμ, δέχθηκε πρόταση τριών χρόνων από την Νασιονάλ, την οποία προτίμησε σε σχέση με αυτή που είχε από τον ΑΠΟΕΛ για επιστροφή.