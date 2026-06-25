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Βαριά τιμωρία της FIFA στον παίκτη του Κατάρ που έσπασε το πόδι του Κονέ

ΓΗΠΕΔΟ

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Βαριά τιμωρία της FIFA στον παίκτη του Κατάρ που έσπασε το πόδι του Κονέ

Mια από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο χρόνος πάγωσε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης του Καναδά με το Κατάρ στο Βανκούβερ για τη 2η αγωνιστική του Β' ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν ο χαφ του Κατάρ Ασίμ Μαντίμπο έκανε ένα ιδιαίτερα σκληρό και επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Κονέ, χτυπώντας τον με σφοδρότητα από πίσω.

Ο Καναδός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με αναγκαστική αλλαγή, με τον Μαντίμπο να βλέπει την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Κονέ στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς του προκλήθηκε κάταγμα κνήμης και περόνης, ενώ τις προηγούμενες ημέρες υποβλήθηκε επιτυχώς σε επέμβαση και θα μείνει εκτός για τους επόμενους πέντε μήνες.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε μια από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβάλλοντας ποινή αποκλεισμού πέντε αγωνιστικών στον Μαντίμπο, ενώ σε μόλις δύο περιπτώσεις παικτών έχουν υπάρξει βαρύτερες κυρώσεις.

Στην τιμωρία εννέα αγώνων στον Λουίς Σουάρες για το δάγκωμα στον Τζόρτζιο Κιελίνι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και στον αποκλεισμό οκτώ αγώνων στον Μάουρο Τασότι για την αγκωνιά στον Λουίς Ενρίκε στο Μουντιάλ του 1994.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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World Cup 2026

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