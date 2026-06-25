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O επίλογος του Οτσόα, όπως ακριβώς ήθελε!

ΓΗΠΕΔΟ

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O επίλογος του Οτσόα, όπως ακριβώς ήθελε!

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα έδειξε πως αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του

Έστω και για μερικά λεπτά, πήρε χρόνο συμμετοχής στην άνετη νίκη (3-0) των Μεξικανών – που έγραψαν ιστορία φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το απόλυτο στη φάση των ομίλων – απέναντι στην Τσεχία.

Αν και δεν πήρε φανέλα βασικού ούτε στο τελευταίο παιχνίδι του γκρουπ για την ομάδα του, παρά την δεδομένη πρόκριση, ο Οτσόα έγραψε την ιστορία της συμμετοχής του στο 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Ο κόσμος φώναζε τ’ όνομά του, εκείνος συγκινημένος σηκώθηκε για προθέρμανση και μπήκε στο παιχνίδι στο 77ο λεπτό.

Στο φινάλε αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του που τον πέταξαν στον αέρα, ενώ, λίγο αργότερα, ο πολύπειρος τερματοφύλακας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι τερματίζει την καριέρα του, όπως ακριβώς το ήθελε.

«Πρώτο ματς στο Αζτέτα και τελευταίο στο ίδιο γήπεδο… Ήταν πανέμορφο το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου. Σας ευχαριστώ όλους» έγραψε και έδειξε πως θα στηρίξει τον Ράνγκελ για τη συνέχεια του τουρνουά.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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