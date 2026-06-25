ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Εκουαδόρ-Γερμανία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Εκουαδόρ-Γερμανία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Εκουαδόρ και Γερμανία αγωνίζονται απόψε στις 23:00 στο MetLife Stadium για τη 2η αγωνιστική της φάσης των Ομίλων του Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για την αναμέτρηση, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη του Εκουαδόρ, προσφέρεται σε απόδοση 3.93 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.20 και η επικράτηση των Γερμανών στο 1.97.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με over 3,5 συνολικές κάρτες, 2+ σουτ εντός εστίας από τον Ουντάβ και νίκη της Γερμανίας προσφέρεται σε απόδοση 9.07. Παράλληλα, σε απόδοση 7.70 βρίσκεται ο συνδυασμός 2+ αποκρούσεις του Νόιερ, over 9,5 κόρνερ και επικράτηση των «πάντσερ».

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει η επιλογή που συνδυάζει over 2,5 γκολ, νίκη της Γερμανίας και 2+ σουτ εντός εστίας από τον Ουντάβ, σε απόδοση 5.88. Την ίδια ώρα, το combo με over 3,5 συνολικές κάρτες, over 2,5 γκολ και over 9,5 κόρνερ αποτιμάται στα 8.76.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποσύρθηκε από την εθνική Τσεχίας στα 30 του ο Σικ

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητες εικόνες στο Μεξικό μετά τη νίκη επί της Τσεχίας και το 3/3

World Cup 2026

|

Category image

Οι 7 αντίπαλοι της Πετρολίνα ΑΕΚ στον δρόμο προς το Basketball Champions League

ΑΕΚ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Σπίτι μου ο Ολυμπιακός - Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Όχι» από τα μέλη της Ένωσης στους Αμερικανούς!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο Τζόκερ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

H πολυπολιτισμική Γερμανία χτίζει το μέλλον της

World Cup 2026

|

Category image

Ξέρει από πρωταθλητισμό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το Κατάρ «αγόρασε» οπαδούς για το Μουντιάλ με μπόνους, δωρεάν ταξίδια και... «εξοπλισμό φιλάθλου»

World Cup 2026

|

Category image

Toυς ενώνει η ίδια δίψα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ενεργοποιεί τη ρήτρα επαναγοράς για τον Νίκο Παζ και... περιμένει η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στην Ομόνοια Αραδίππου ο Χριστοφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι ο σταρ μας και το είδωλό μας - Κορυφαίος στον κόσμο ο Αντσελότι»

World Cup 2026

|

Category image

Ανόρθωση: Οι δύο που αναλαμβάνουν μέχρι το ξεκαθάρισμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανανέωσε με Μπαρτζώκα μέχρι το 2029 ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη