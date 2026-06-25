Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Εκουαδόρ-Γερμανία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Εκουαδόρ και Γερμανία αγωνίζονται απόψε στις 23:00 στο MetLife Stadium για τη 2η αγωνιστική της φάσης των Ομίλων του Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για την αναμέτρηση, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη του Εκουαδόρ, προσφέρεται σε απόδοση 3.93 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.20 και η επικράτηση των Γερμανών στο 1.97.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με over 3,5 συνολικές κάρτες, 2+ σουτ εντός εστίας από τον Ουντάβ και νίκη της Γερμανίας προσφέρεται σε απόδοση 9.07. Παράλληλα, σε απόδοση 7.70 βρίσκεται ο συνδυασμός 2+ αποκρούσεις του Νόιερ, over 9,5 κόρνερ και επικράτηση των «πάντσερ».

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Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει η επιλογή που συνδυάζει over 2,5 γκολ, νίκη της Γερμανίας και 2+ σουτ εντός εστίας από τον Ουντάβ, σε απόδοση 5.88. Την ίδια ώρα, το combo με over 3,5 συνολικές κάρτες, over 2,5 γκολ και over 9,5 κόρνερ αποτιμάται στα 8.76.

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