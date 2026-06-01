O Nτέγκενεκ 20 χρόνια μετά τον Αμπαλό του ΑΠΟΕΛ

O Mίλος Ντέγκενεκ θα είναι στην αποστολή της Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένας ενεργεία ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, θα βρεθεί στα γήπεδα που θα παιχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δεν είναι ο πρώτος ο οποίος που έπαιξε ή πέρασε από την ομάδα της Λευκωσίας και αγωνίστηκε στην μεγαλύτερη διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο.

Γύρω στους 30 ποδοσφαιριστές είχαν περάσει από τον Αρχάγγελο, έχοντας παίξει και σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε αντίθεση με τους πλείστους της λίστας, ο Ντέγκενεκ θα πάει στη μεγάλη διεθνή γιορτή του ποδοσφαίρου, όντας ως ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Ο πρώτος που είχε παίξει σε Μουντιάλ παράλληλα με τη συμμετοχή του ως παίκτης των γαλαζοκιτρίνων ήταν ο Ζαν-Πολ Αμπαλό, αρχηγός της εθνικής ομάδας του Τόγκο.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Ως ΑΠΟΕΛ εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον ποδοσφαιριστή μας, Milos Degenek, για την κλήση του στην Εθνική ομάδα της Αυστραλίας και τη συμμετοχή του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα χρώματα της Αυστραλίας.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον ποδοσφαιριστή μας, μας εξέφρασε την ικανοποίηση και την τιμή που νιώθει να εκπροσωπεί την εθνική του ομάδα και τον ΑΠΟΕΛ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

