Καλημέρα με… Παπανικολάου: «Να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας»

Η κοινή πορεία του Κώστα Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό συνεχίζεται, καθώς ο αρχηγός των ερυθρόλευκων ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμη δύο χρόνια και θα παραμείνει στο ΣΕΦ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η επιθυμία και των δύο πλευρών ήταν να συνεχίσουν μαζί και οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν με θετικό τρόπο, διατηρώντας τον 35χρονο φόργουορντ στην ομάδα της οποίας αποτελεί σημείο αναφοράς εδώ και πολλά χρόνια.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου:

«Καλημέρα σε όλους! Συνεχίζουμε λοιπόν για άλλα δύο χρόνια μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμη δύο χρόνια. Πάμε τώρα όλοι μαζί, να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη, να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας».